Parlamento: prossima settimana Meloni a Premier question time al Senato**

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – É il Premier question time in programma mercoledì, 23 aprile, alle 16, al Senato, l’evento principale nel calendario dei lavori della prossima settimana dei due rami del Parlamento, che vedrà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondere alle interrogazioni a risposta immediata.

Nella mattinata della stessa giornata, a partire dalle 10, sempre l’Assemblea di Palazzo Madama sarà chiamata ad esaminare il cosiddetto decreto legge bollette, che interviene sui costi dell’energia, già approvato dalla Camera e da convertire entro il 29 aprile, sul quale potrebbe essere posta la questione di fiducia. Se ne saprà di più dopo la Conferenza dei capigruppo convocata il giorno prima, martedì 22, alle 18, che potrebbe decidere anche la calendarizzazione del voto sulle risoluzioni al Documento di finanza pubblica (Dfp).

Adempimento previsto alla Camera giovedì 24, a partire dalle 9. Subito dopo in programma la commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione. Il giorno precedente, il voto di fiducia sul decreto legge Pubblica amministrazione, da inviare poi al Senato e da convertire entro il prossimo 13 maggio. Confermato per le 14.45 dello stesso giorno il Question time.