Maltempo: Fratoianni, ‘per Zaia lotta dissesto priorità? Lo dica a Meloni e Salvini’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Per una volta Zaia dice una cosa giusta di fronte al disastro provocato dai fenomeni climatici estremi che nella regione da lui governata ha provocato altri due lutti: ‘priorità del governo dovrebbe essere la spesa per la lotta al dissesto idrogeologico’. Potrebbe però rivolgersi direttamente alla sua tanto cara alleata Meloni e al suo segretario Salvini, che da un lato buttano a mare miliardi per le armi e dall’altro negano gli effetti del cambiamento climatico”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Perché è chiaro e sempre più evidente – prosegue il leader di SI – che non basta investire nella lotta al dissesto idrogeologico se gli eventi climatici diventano sempre più estremi e frequenti. Serve non consumare più suolo e smettere di cementificare, dobbiamo ridurre le nostre emissioni e potenziare il trasporto pubblico, dobbiamo aumentare il verde nelle nostre città e accelerare sulla conversione ecologica delle nostre aziende”.

“Perché se non si interviene sulle cause di questi eventi, che stanno trasformando le piogge e i venti di stagione in disastri veri e propri per le conseguenze che hanno sulle persone e le nostre città, allora non si risolverà nulla. Ecco perché – aggiunge Fratoianni – sarebbe meglio in queste ore che ministri, sottosegretari e parlamentari della destra invece di affannarsi a glorificare il viaggio di Meloni ai piedi di Trump si impegnassero piuttosto su questo fronte. Cittadine e cittadini lo hanno capito, ora tocca ai climafreghisti al governo svegliarsi”.