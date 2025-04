Italia-Usa: Faraone, ‘Trump-Meloni faccia a faccia tra due sovranisti’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è la settima leader europea a incontrare Trump, ma in Italia si celebra come l’incontro del secolo. In realtà, è solo il faccia a faccia tra due sovranisti che condividono una visione comune: oscurantismo, protezionismo, egoismo. Entrambi amano la propaganda, ammanettano i migranti davanti alle telecamere e strizzano l’occhio a modelli autoritari come quello di Orbán”. Lo afferma Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva in un post social.

“Trump, per compiacere Meloni, nega persino di aver definito gli europei parassiti, e lei si improvvisa interprete per evitare imbarazzi. Ma mentre loro si abbracciano, Trump attacca Zelensky, accusandolo di essere la causa del conflitto ucraino. Un attacco vergognoso a chi difende la libertà, mentre l’Europa cerca una pace giusta e non una resa. Nel frattempo –conclude Faraone– i dazi americani contro l’Europa e l’Italia restano, danneggiano imprese e lavoratori, e il Governo Meloni non muove un dito. Altro che alleanze storiche: servono scelte chiare, un’Europa forte e unita, capace di difendere economia, diritti e valori democratici”.