Roma, 18 apr (Adnkronos) – “Caro Delmastro, ho fatto una dichiarazione positiva sull’incontro Meloni Trump. Sono contento per l’Italia che sia andato bene e l’ho scritto senza problemi. Ma questo modo di esprimersi – rosica, muta etc – è disdicevole e infantile per un membro di governo. Rappresentate tutta l’Italia, non siete più a Colle Oppio”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, replicando al post del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.