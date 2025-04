Il prossimo cda di Gesesa dovrebbe restare invariato. Ovviamente, il discorso potrebbe sembrare prematuro, essendo appena scaduti i termini per essere inseriti nella short list dalla quale il sindaco Mastella dovrà poi attingere. Ma, nei corridoi di palazzo Mosti l’ipotesi più accreditata che circola in queste ore è, appunto, la rinomina del consiglio di amministrazione uscente. Avvalorata dalla necessità per il primo cittadino, in questi mesi di vigilia preelettorale, di non provocare musi lunghi e mal di pancia o, comunque, limitarli al massimo. Quindi, quale soluzione migliore che evitare di andare in mare aperto e dover scegliere? Oltretutto, il presidente Domenico Russo ha lavorato più che bene, come riconosciutogli sia dai vertici di Acea, del cui gruppo Gesesa fa parte, ma anche dallo stesso sindaco che non ha lesinato apprezzamenti per il suo operato.

