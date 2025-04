Dazi: Magi, ‘amichettismo Meloni con Trump e Vance non porta risultati’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Gonfiare di significato politico la visita a Washington di Giorgia Meloni come un successo diplomatico è molto rischioso quando si ha a che fare con un presidente americano che esercita il potere con il bullismo, la menzogna e l’insulto. Sarebbe più prudente riconoscere che per il momento la diplomazia dell’amichettismo sovranista, messa in campo anche oggi con Vance, non porta risultati, se non una vaga promessa di disponibilità all’ascolto. Quanto al futuro dell’Occidente, sarà bene che l’Europa si organizzi seriamente in autonomia senza attendersi da Trump il ruolo di guida”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.