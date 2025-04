Cdp: Boccia, ‘esterrefatti da nomine, destra occupa partecipate ‘manu militari”

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ieri abbiamo appreso le proposte che Cdp ha fatto per le nomine di importanti partecipate. A scorrere i nomi c’è da rimanere esterrefatti. Siamo all’occupazione del potere ‘manu militari’ da parte della maggioranza che governa questo Paese. Stanno trasformando Cdp, una istituzione finanziaria che doveva e dovrebbe accompagnare e aiutare lo sviluppo del nostro sistema produttivo, in una casamatta dove fortificare e moltiplicare il potere di una destra che sta occupando tutto. Bene ha fatto Nicola Irto, vice presidente del Comitato di controllo di Cdp, ad annunciare da parte del Pd una interrogazione urgente al ministro Giorgetti: non è accettabile asservire Cdp ai voleri di una parte politica”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.