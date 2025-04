Agenti della Polizia di Stato di Benevento hanno deferito in stato di libertà un diciasettenne di Benevento per il reato di porto abusivo di un coltello.

L’attività effettuata da personale della Squadra Volanti della Questura di Benevento si inserisce nel programma di intensificazione dei controlli mirati al contrasto del fenomeno di porto di coltelli o di oggetti atti ad offendere da parte di minorenni. Il tutto nell’indirizzo operativo di recente impulsato dalla Prefettura di Benevento dopo i due gravissimi episodi di aggressione dello scorso sabato 3 aprile: prima l’accoltellamento ai danni di un diciannovenne in zona alta (arrestato un ventenne cui viene contestato il tentato omicidio) e poi il ferimento con un oggetto appuntito nei confronti di un diciannovenne, da parte di un componente di un gruppo di giovani di origine extracomunitaria.

