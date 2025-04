Via Francigena, riunione tra i Comuni per la valorizzazione

Martedì 15 aprile, presso il Comune di Vitulano, si è tenuta una riunione di confronto tra diverse amministrazioni e figure tecniche in merito allo sviluppo e alla valorizzazione della Via Francigena del Sud. Voglia di cooperare, uniti dall’obiettivo di rendere l’antico percorso un polo turistico, culturale ed economico per l’intero territorio, è quanto emerso dall’incontro al quale erano presenti i Sindaci e le rappresentanze dei Comuni di Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paupisi, Pietrelcina, Ponte, Solopaca, Torrecuso. In collegamento telefonico hanno interloquito i Sindaci di Buonalbergo, Paduli e Tocco Caudio, esprimendo posizioni in linea con l’assemblea.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia