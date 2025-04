“Una macchina senza motore, un aereo senza ali, un iceberg senza punta. Così si palesa “l’operatività” della rete emergenza/urgenza Ictus del Rummo”. Ha avuto ragione l’ex manager Nicola Boccalone che nel giugno di due anni fa denunciava che la Stroke Unit del Rummo sarebbe rimasta sola sulla carta. Ora, il declassamento. Contestato da più parti. Il sasso nello stagno lo hanno lanciato i 5 Stelle, seguiti a ruota da Fratelli d’Italia e Lega.

“La decisione della Regione Campania di declassare la Stroke Unit dell’Ospedale San Pio è l’ennesima dimostrazione di come la sanità nel Sannio venga trattata con disinteresse. Questo declassamento è un atto politico che ridurrà i servizi cruciali per i nostri cittadini, che saranno destinato a ospedali più lontani come Avellino o Caserta per ricevere le cure necessarie in caso di ictus. Una situazione vergognosa e inaccettabile”.

È quanto afferma in una nota il coordinatore cittadino di Benevento di Fratelli d’Italia, Francesco Mazzini.

