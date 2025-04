Mirabilandia, inaugurata ‘Nickelodeon Land’ con SpongeBob e Patrick, Tartarughe Ninja, Dora e Paw Patrol

Roma, 17 apr. – (Adnkronos) – È stata inaugurata Nickelodeon Land, la grande novità dell’anno all’interno di Mirabilandia. Un’area tematica di 25.000 metri quadrati, realizzata con un investimento di 20 milioni di euro, interamente dedicata ai personaggi più iconici e amati dell’universo Nickelodeon: SpongeBob e Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora e Paw Patrol (prodotto da Spin Master Entertainment). Un mondo pensato per far sognare bambini, ragazzi e famiglie, offrendo un’esperienza immersiva fatta di colore, avventura e divertimento. Con questo accordo siglato con Paramount, Mirabilandia è ora l’unico parco divertimenti in Italia a ospitare un’area ufficiale a tema Nickelodeon, rafforzando ulteriormente la propria posizione come destinazione turistica di primo piano.

Le attrazioni principali includono: Cowabunga Carts, nuovo coaster per famiglie dedicato alle Tartarughe Ninja, tra velocità e scenari urbani. SpongeBob and Friends: la famosa casa-ananas di SpongeBob ricreata su 165 metri quadrati (la più grande d’Europa in un parco divertimenti!). Paw Patrol Adventure Bay: con la torre di controllo e i veicoli in miniatura dei simpatici cuccioli. Dora’s Train Adventure: un viaggio immersivo nella giungla, da esplorare con Dora e una colonna sonora tutta da cantare. Boots’ Balloons: volo in mongolfiera con l’inseparabile amico di Dora. Jellyfish Jam: un’avventura in altezza tra le meduse giganti del mondo sottomarino di Bikini Bottom. Bikini Bottom Express: un viaggio emozionante e veloce nel mondo di SpongeBob. Paw Patrol To The Rescue: un coaster adrenalinico per una missione di salvataggio. Rubble’s Rapids: un’avventura acquatica per tutta la famiglia. Adventure Bay Carousel: una giostra rilassante nella baia con i cuccioli della Paw Patrol. Completano l’area tematica 3 ristoranti a tema, 2 aree meet-and-greet e uno shop ufficiale Nickelodeon, dove i visitatori potranno vivere e portare a casa un ricordo di questa fantastica avventura.

“Tagliare il nastro di una nuova area o attrazione è sempre un momento emozionante – afferma Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia – perché rappresenta la realizzazione degli sforzi straordinari dell’intero team di Mirabilandia. Nickelodeon Land non è solo una novità esclusiva per i nostri visitatori, ma anche una celebrazione della partnership con un player globale come Paramount. Una collaborazione che siamo certi porterà benefici a Mirabilandia, alla Romagna e all’intero sistema italiano, rafforzando la posizione dell’Italia come destinazione turistica d’eccellenza”.

“Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di portare l’universo Nickelodeon nel cuore dell’Italia, in un parco iconico come Mirabilandia – dichiara Marie Marks, senior vice president Global Experiences di Paramount – . Nickelodeon Land è molto più di una nuova area tematica: è un’esperienza immersiva che dà vita ai nostri amati personaggi per le famiglie, ricca di emozioni e scoperte. Questa collaborazione con Mirabilandia rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia internazionale e rafforza il nostro legame con il pubblico italiano. Insieme stiamo creando qualcosa di unico che renderà l’offerta turistica italiana ancora più attrattiva e competitiva”.