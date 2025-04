Milano: scommesse illecite, difesa gestori siti ‘sono ludopatici e vittime’

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Sono soggetti gravemente ludopatici, vittime a loro volta del meccanismo del gioco e non sono affatto gli organizzatori del giro di scommesse”. E’ quanto sostenuto dai difensori di Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, i due presunti organizzatori del giro di scommesse illegali che avrebbe coinvolto diversi giocatori di serie A.

I due indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti alla giudice per le indagini preliminari Lidia Castellucci nell’interrogatorio preventivo fissato dopo la richiesta di arresti domiciliari formulata dalla Procura. Per loro l’avvocato Vincenzo Scarano, che assiste entrambi, ha chiesto al gip di far cadere l’aggravante di aver organizzato il presunto giro di scommesse e di disporre l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ritenuta una misura più idonea insieme a un percorso di riabilitazione dalla ludopatia.