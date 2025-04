Impegnativo incendio quello che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri presso una azienda agricola ad Airola, in via Fontanelle. Per motivi che sono in corso di approfondimento da parte di quanti preposti, numerose e voluminose balle di fieno hanno preso fuoco al di sotto di una struttura dove le medesime erano state riparate. La natura del materiale ha determinato, in tempi velocissimi, lo sviluppo di imponenti lingue di fuoco che, in buona sostanza, si sono rese visibili da buona parte del territorio caudino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia