Dl Pa: Braga (Pd), ‘totale chiusura da governo e maggioranza, fermeremo scelte sbagliate’

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “C’è stata una totale chiusura da parte di governo e maggioranza sull’esame del Dl Pa, hanno deciso di mettere la tagliola sugli interventi sul provvedimento che avrebbe tutto il tempo per essere esaminato. Questo cambia il nostro atteggiamento”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

“Nel calendario di maggio ci sono molti decreti controversi, noi utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo per fermare queste scelte sbagliate e lesive del diritto e saremo ancora più motivati dalla indisponibilità del governo nell’organizzare i lavori del Parlamento in maniera ordinata”, ha aggiunto Braga.