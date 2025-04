Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Se Elly Schlein ha mandato un messaggio a Meloni per l’incontro di oggi? “Spero di no, è un’iniziativa totalmente sbagliata, nel modo più assoluto. Io penso che il nostro compito è costruire un fronte comune europeo non dare il messaggio che ognuno va a parlare con Trump per i fatti suoi”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Orlando, intervistato da Geppi Cucciari.