Cittadinanza: ‘SìamoItalia’, tricolore simbolo della campagna per il sì al referendum

Roma, 17 apr (Adnkronos) – Un tricolore e lo slogan #SìamoItalia per la campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno. A svelarli è stato il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza con, tra gli altri, la coordinatrice della campagna Antonella Soldo; Riccardo Magi e Deepika Salhan, co-presidenti del Comitato promotore.

“Il sì a questo referendum è per i nostri fratelli e le nostre sorelle -ha spiegato Magi-. Come ha detto Mattarella questo è un referendum patriottico, perché Mattarella ha detto che è patriota chi con origini in altri Paesi sente come proprie le leggi e la Costituzione e contribuisce con il proprio lavoro alla comunità italiana e ad attuare le leggi e la Costituzione”.

“Nel momento in cui mi è stata data la cittadinanza italiana questo tricolore mi ha accettata, ma lo ero già prima italiana e lo ha fatto troppo tardi, con tante pene e sofferenze -ha detto la Salhan-. Il traguardo dell’8 e 9 giugno, per noi nuove generazioni, è la vita. Rappresenta la lotta contro la violenza di genere, il colonialismo, il razzismo e la possibilità di vivere in questo Paese con la dignità e le tutele che tutte le persone hanno ogni giorno”.

(Adnkronos) – “Il sì a questo referendum è un sì alla speranza -ha detto la deputata del Pd Ouidad Bakkali-. Io sono nata in Marocco, arrivata qui a 2 anni, cittadina 23 anni dopo. Questo referendum prova a riconoscere dignità a una società che ha meno paura, che vuole stare insieme nella pluralità. Facciamo in modo che ai figli di questa Italia siano aperte le porte del futuro, che non siano esclusi per ragioni razziali. Dobbiamo dire sì a questa speranza e a questa Italia”.