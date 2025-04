Campanile di Santa Sofia, avviato il cantiere per i lavori di consolidamento

A Benevento si è messo in moto il cantiere per il consolidamento strutturale e il restauro del campanile di Santa Sofia.

Ieri mattina gli addetti dell’impresa aggiudicatrice hanno posizionato le basi ponteggi per avviare l’intervento per la sicurezza sismica della struttura, un’opera finanziata con fondi del Pnrr per un importo complessivo di 770mila euro.

Il sindaco Clemente Mastella, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini hanno espresso soddisfazione per l’avvio cantierizzazione in linea con il cronoprogramma Pnrr.

«Si tratta di un articolato intervento, finanziato con i fondi che il Pnrr ha destinato alla rigenerazione dei siti culturali. Oltre alla necessaria messa in sicurezza sismica del bene, si procederà anche sul versante del risanamento conservativo e del consolidamento strutturale. In particolare sarà effettuato un trattamento biocida per rimuovere patine biologiche alla base delle pareti, operazioni accurate di pulitura che saranno eseguite rigorosamente a mano, trattamenti consolidanti o integrazioni di microparti deteriorate e un trattamento protettivo finale con particolare cura per le parti lapidee. Un raffinato lavoro di protezione, conservazione, valorizzazione e messa in sicurezza su un bene che è patrimonio Unesco ed è uno dei simboli più significativi del patrimonio storico-culturale della città», quanto affermato dagli amministratori.

L’obiettivo dunque è migliorare la sicurezza sismica mediante interventi finalizzati a ripristinare e migliorare la risposta sismica della struttura portante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia