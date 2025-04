Il ritorno alla vittoria ha restituito il sorriso al Benevento, almeno in questo finale di stagione. Un’ultima pagina di campionato lontana dalle prospettive individuate nella prima parte del cammino ma decisiva per accompagnare la Strega ai playoff dalla porta principale, inseguendo il miglior piazzamento possibile. Per centrare l’obiettivo servirà il pieno di risultati positivi e di prestazioni all’altezza contro il Trapani, nell’ultima casalinga della regular season, e con il Giugliano, trasferta che segnerà lo scenario in cui la Strega affronterà gli spareggi. La gara di sabato contro i granata si presenta come l’occasione per dare continuità all’entusiasmo incassato al “Monterisi”: per la ricerca del successo, Auteri si affiderà ancora ai numeri del suo attacco ritrovato, riabbraccerà Talia dopo la squalifica ma dovrà far fronte a un’assenza importante, quella di Pier Luigi Simonetti.

