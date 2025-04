Sanità: Serracchiani, ‘dl liste attesa non funziona, no scaricabarile su regioni’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “È sempre colpa di qualcun altro: per Nordio se ci sono troppi detenuti in carcere è colpa dei magistrati; per Schillaci se il decreto liste d’attesa dopo 300 giorni non funziona, è colpa delle regioni. E, di grazia, quando questo governo inizierà ad assumersi le proprie evidenti responsabilità? Intanto la sanità pubblica viene definanziata, le liste d’attesa si allungano e i cittadini devono pagare se vogliono curarsi”. Così Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale Pd.