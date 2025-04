Sanità: Boccia (Pd), ‘evidente fallimento dl liste d’attesa, governo contro regioni è caos’

Roma, 16 apr (Adnkronos) – “La lettura dei giornali di stamattina ci regala una verità che conosciamo da tempo: il fallimento del decreto liste d’attesa annunciato in pompa magna cinque giorni prima delle elezioni europee. Di quel decreto, che doveva risolvere i problemi della nostra sanità pubblica, oggi restano le divisioni e i litigi nella maggioranza e tra i ministeri e le regioni”. Lo dice Francesco Boccia.

“Concretamente quel provvedimento ha prodotto il nulla, lo zero, il vuoto pneumatico e ora il caos, con l’ipotesi di un Dpcm che attribuirebbe al governo poteri sostitutivi senza il via libera delle regioni -prosegue-. Le liste di attesa si allungano e le persone che vogliono curarsi in tempo o si rivolgono al privato o ci rinunciano. E nel frattempo Gimbe questa mattina, commentando il Def del governo, ci dice che la spesa sanitaria continua ad essere sottofinanziata e che la carenza di personale condiziona le prestazioni sanitarie e l’assistenza territoriale”.

“Siamo consapevoli delle difficoltà di Giorgia Meloni nell’affrontare una missione, quella a Washington, di cui lei nemmeno conosce le finalità e l’esito. Ma le diamo un consiglio: appena torna si occupi dei problemi del paese e dei cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese e rinunciano a curarsi”, conclude il presidente dei senatori del Pd.