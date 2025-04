Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Alla fine come sempre in politica estera questa maggioranza ha sempre trovato una coesione. Cosa diversa è l’opposizione che ha presentato sei mozioni diverse in Parlamento sulla politica estera e se un’opposizione non ha una politica estera condivisa, non è un’opposizione credibile per il Governo”. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a Sky Tg24.