Usa: Cbs, ‘sparatoria in una scuola di Dallas, tre feriti’

Washington, 15 apr. (Adnkronos) – La polizia di Dallas è intervenuta nel pomeriggio in seguito alla segnalazione di una sparatoria alla Wilmer-Hutchins High School. Le autorità hanno successivamente confermato che non vi era alcuna minaccia attiva e che il campus scolastico era stato messo in sicurezza. Secondo fonti delle forze dell’ordine che hanno parlato con Cbs News Texas, uno studente è ricercato dopo aver sparato con un’arma da fuoco all’interno del campus scolastico. Potrebbero esserci almeno tre vittime con ferite inizialmente ritenute non mortali. Il Dipartimento di Polizia di Dallas non ha confermato ufficialmente questi dettagli.