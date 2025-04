Il Consiglio provinciale di Benevento, presieduto da Nino Lombardi, dopo il voto unanime dell’Assemblea dei Sindaci, ha approvato in via definitiva i documenti della sessione di Bilancio con voti unanimi, così come avevano fatto due ore prima i 55 Sindaci presenti in Sala Consiliare per il loro parere.

Assenti i consiglieri De Longis, Fuschini e Iachetta, il consesso ha approvato dunque: il Documento Unico di Programmazione 2025/2027, il Bilancio di Previsione 2025-2027, e il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2024. Successivamente il Consiglio ha votato a scrutinio segreto il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti confermando Michelangelo Calandro. Il Collegio dei Revisori è dunque al completo essendo composto dai componenti individuati in Prefettura tramite sorteggio, Eduardo Maria Piccirilli e Pasquale Bovenzi.

