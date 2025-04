L’uomo più in forma del Benevento, tornato a ruggire nell’istante decisivo. C’è soprattutto Marco Pinato al centro del momento giallorosso: sono due i gol consecutivi messi a segno dall’ex Pordenone, protagonista nella notte amara del “Partenio” e nella serata della rinascita, contro l’Audace Cerignola.

Un ritorno da applausi per il grande assente della stagione sannita, finito lontano dal campo per problemi fisici e squalifiche che hanno compromesso, per fortuna non irrimediabilmente, il suo campionato. Fino al nuovo inizio del 24 marzo scorso, nella gara contro il Picerno che lo ha rimesso al centro del progetto dopo una parte di cammino vissuta a singhiozzo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia