Mattarella: una sola legge rinviata alle Camere ma varie promulgazioni con rilievi**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Più volte mi è avvenuto di promulgare una legge che non condivido. Che ritengo sbagliata, anche inopportuna. Ma è stata approvata dal Parlamento, dalla Camera e dal Senato, e io ho il dovere di promulgarla. Soltanto in un caso posso non farlo: quando rilevo che in quella legge, in quel testo approvato dalle Camere vi sono evidenti contrasti con la Costituzione, evidenti incostituzionalità”. Dialogando con gli studenti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel novembre scorso aveva spiegato e ribadito i limiti di cui deve tener conto quando è chiamato a promulgare una legge.

Stavolta, di fronte alla legge che stabilisce ‘benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale’, il Capo dello Stato non ha fatto velo di condividere una “decisione del Parlamento” dalla quale emerge una “significativa manifestazione di solidarietà nei confronti della sofferenza dei familiari di vittime di eventi drammatici”. Né ha rilevato elementi di manifesta incostituzionalità. Di qui la decisione di procedere alla promulgazione anche se Mattarella non si è potuto sottrarre “al dovere di segnalare taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione”.

Lo ha fatto scrivendo una lettera ai presidenti di Senato, Camera e Consiglio, invitando “Parlamento e Governo a considerare con attenzione” i rilievi segnalati e “a valutare interventi integrativi e correttivi”. Una procedura che in questi dieci anni di mandato il presidente della Repubblica ha adottato in varie circostanze, rinviando soltanto una volta una legge alle Camere per un nuovo esame: il 27 ottobre 2017, al tramonto della diciassettesima legislatura, quella sulle mine antiuomo, riapprovata poi nel dicembre del 2021 dal Parlamento, accogliendo i rilievi del Quirinale.

Poi in diverse occasioni promulgazioni ritenute necessarie per una serie di motivazioni, accompagnate però da lettere ai vertici del Parlamento e del Governo per segnalare la necessità di apportare correttivi per sanare limiti ed incongruenze. Come avvenuto il 2 gennaio del 2024, quando il Capo dello Stato segnalò la promulgazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (“uno dei traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza -spiegò- da conseguire entro il quarto trimestre del 2023 e pertanto”, da promulgare “con sollecitudine”), senza però fare a meno di segnalare l'”eccessiva e sproporzionata” proroga prevista per l'”assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”, tale da rendere “indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento”.

La stessa richiesta che Mattarella aveva rivolto ai presidenti delle Camere e del Consiglio il 24 febbraio del 2023 a proposito della proroga delle concessioni demaniali marittime, quando promulgò la legge di conversione del decreto milleproroghe del 2022, in quanto un suo rinvio al Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento avrebbe “inevitabilmente”, fatto “venir meno, con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni” contenute nel testo, “determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme”.

Oltre a segnalare “i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali” della proroga delle concessioni per i balneari, Mattarella in quell’occasione per la terza volta si soffermava su questioni di carattere generale, già sollevate dai predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, relative all’abuso della decretazione d’urgenza e agli interventi emendativi di Senato e Camera, tali da trasformare i provvedimenti inizialmente approvati dal Governo ed emanati dal Capo dello Stato “in decreti-legge omnibus del tutto disomogenei, vale a dire in meri contenitori dei più disparati interventi normativi”.

Un analogo intervento dell’attuale presidente della Repubblica c’era infatti già stato l’11 settembre del 2020, in piena emergenza Covid, quando in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto legge Semplificazioni, lamentò l’inserimento nel provvedimento di modifiche al codice della strada che non attenevano alla materia “originariamente disciplinata” dal testo.

Il 23 luglio del 2021, invece, promulgando la legge di conversione del decreto ‘Sostegni bis’, Mattarella rilevò che “il testo che mi è stato trasmesso contiene 393 commi aggiuntivi, rispetto ai 479 originari. Tra le modifiche introdotte ve ne sono alcune che -alla luce del disposto costituzionale e della ricordata giurisprudenza costituzionale- sollevano perplessità in quanto perseguono finalità di sostegno non riconducibili all’esigenza di contrastare l’epidemia e fronteggiare l’emergenza, pur intesa in senso ampio, ovvero appaiono del tutto estranee, per finalità e materia, all’oggetto del provvedimento”.