Fisco, Magenta (Ey): “Riforma è priorità strategica per il Paese”

Roma, 15 apr. (Labitalia) – “La riforma fiscale è una priorità strategica per il Paese, perché la leva fiscale è uno dei fattori critici di attrattività per gli investimenti esteri e per lo sviluppo delle imprese italiane che investono all’estero”. Così Marco Magenta, managing partner EY Studio legale tributario, all’evento ‘EY Tax Update 2025 – Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese’, organizzato a Roma. Durante la mattinata di lavori si è discusso dei cambiamenti nel rapporto tra fisco e contribuente, della Riforma Iva e della riforma doganale, delle implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie. Gli esperti hanno poi analizzato i recenti trend delle verifiche fiscali a livello domestico e internazionale.

“Il governo ha portato avanti l’attuazione della delega fiscale con il 50% dei provvedimenti attuativi di secondo livello, che sono stati emanati, e sta andando avanti nella prosecuzione del programma – spiega – Dalle nostre survey internazionali rileviamo già che l’attrattività del sistema Italia dal punto di vista fiscale è salita ed è oggi paragonabile a quella di altri Paesi europei”. Magenta, poi, illustra come l’intelligenza artificiale sta trasformando il settore fiscale e quali saranno i benefici per le imprese: “L’intelligenza artificiale è una leva concreta che porta al cambiamento del modo di erogazione dei servizi professionali, anche all’interno dell’azienda, e permette di affrontare meglio i continui cambiamenti che oggi stanno avvenendo – afferma – L’intelligenza artificiale riduce l’asimmetria informativa tra fisco e contribuente, tra cliente e consulente, riduce la necessità di analisi di tutti i dati e riduce anche la necessità di sintesi. In questo senso è un grande aiuto, però porta a nuove esigenze”.

Infatti “oggi si chiede una maggior competenza più approfondita perché la competenza non specialistica non serve più. Occorre, invece, combinare competenze diverse per avere una visione olistica di un problema più complesso e occorre supportare meglio il decision making da parte dell’essere umano, dove l’informazione può arrivare dalla tecnologia – conclude – EY ha sviluppato una nuova piattaforma insieme a Nvidia, con 150 agenti di intelligenza artificiale, che saranno fondamentali nella gestione dei processi fiscali e nel rilascio di visti di conformità in tutti i paesi del mondo”.