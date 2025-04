La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’ avvocato Cosimo Servodio, ha dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento e, di conseguenza, l’incompetenza territoriale del Magistrato di Napoli Nord, relativamente alla posizione di un imprenditore 58enne del territorio caudino chiamato in causa in una più ampia indagine della Guardia di Finanza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia