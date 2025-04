E’ arrivata al capolinea la procedura di di selezione interna, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (Uosd) ‘Day Hospital Cardiologico’.

L’incarico è andato al medico Vincenzo Viola. Incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo indeterminato. Un ulteriore tassello del consolidamento dei livelli apicali del nosocomio pubblico di Benevento in corso negli ultimi mesi con la governance dell’attuale direzione strategica guidata dalla dg Maria Morgante, con esiti concreti senza ottenere, evidentemente per scenari contesto sia nazionali che regionali, altrettanto successo per un numero sufficiente di assunzione medici specializzati. Il Day Hospital è finalizzato ad agevolare il percorso diagnostico e terapeutico di chi deve sottoporsi a pratiche mediche allo scopo di giungere alla prima diagnosi in regime di ricovero giornaliero, o di chi deve sottoporsi a controlli periodici (follow-up), sempre in regime di ricovero giornaliero.