I dati definitivi riportati dall’Istat rispetto al bilancio demografico 2023 nei territori italiani continua a raccontare di un Sud, e in particolare di aree interne che si spopolano.

I numeri fotografano ancora una volta la debolezza demografica del nostro Sannio, che del resto secondo il dato ‘provvisorio’ 2024 ha visto i suoi abitanti scendere sotto la soglia dei 260mila residenti.

Nel bilancio 2023 sono stati refertati 261.419 residenti, 1.706 in meno rispetto al dato relativo al 1° gennaio 2023, pari a 263.125 residenti, con un crollo legato sia alla dinamica di nascite e morti (con le seconde a sopravanzare le prime); ma non c’è solo il calo cosiddetto naturale della popolazione, perché impatta su questa desertificazione anche il saldo migratorio: residenti soprattutto giovani che fanno la valigia per il Nord o verso l’estero.

