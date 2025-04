Videosorveglianza, verso il ripristino dei punti ‘spenti’ in città

“Rilevato che diverse telecamere del sistema di videosorveglianza comunale risultano non funzionanti e che, per ragioni di pubblica sicurezza, è necessario un intervento urgente di ripristino del sistema di videosorveglianza cittadino” vista la stima dei lavori pervenuta dalla società che si occupa di manutenzione della rete occhi elettronici cittadina, con apposito atto determina del Settore Polizia Municipale (il numero 27 dell’8 aprile 2025 ) reperito sul bilancio comunale uno spazio finanziario di circa diecimila euro per un intervento urgente ripristino degli occhi elettronici-punti videosorveglianza che sono per varie problematiche inconvenienti tecnici di fatto non operative.

La narrativa della determina dirigenziale specifica che i fondi individuati serviranno per coprire costi affidamento alla società manutentrice della “fornitura e posa in opera delle apparecchiature necessarie per il ripristino delle telecamere non funzionanti dell’impianto di videosorveglianza comunale”.