Sant’Agata de’ Goti – Sversamenti abusivi, stretta sugli inzivados

Stretta sugli inzivados. A Sant’Agata de’ Goti la nuova era targata Dm Technology potrebbe portare ad un importante giro di vite sulle condotte di quanti ancora oggi, a terzo millennio inoltrato, si ostinano a sversare rifiuti sul territorio al di fuori di ogni norma e regola. Nelle ultime ore, infatti, un’attività di pulizia straordinaria condotta dalla nuova ditta deputata al servizio di igiene urbana ha consentito di scovare centinaia di sacchetti neri abbandonati in modo non conforme. “Sono comportamenti incivili, non solo perché danneggiano il nostro ambiente, ma anche perché compromettono gli sforzi collettivi e le azioni per un ambiente più pulito”. Così fanno presente a mezzo social dal gruppo consiliare ‘Impegno Comune’, formazione composta da Alessandro Mauro e da Nicola Izzo.

