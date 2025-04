È scontro a San Giorgio la Molara tra maggioranza e opposizione sul bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027.

Nell’ultimo Consiglio comunale, infatti, il gruppo consiliare ‘Terre di Lavoro’ ha manifestato un forte dissenso, contestando all’Amministrazione di aver redatto un documento finanziario che presenta gravi irregolarità e violazioni della normativa vigente.

Il gruppo ha quindi votato contro, sottolineando i potenziali rischi legali e contabili derivanti dall’approvazione del bilancio così come proposto.

Le motivazioni del dissenso sarebbero legate alla gestione delle entrate, in particolare quelle derivanti dall’IMU, le cui stime contenute nel documento contabile sono ritenute dalla minoranza superiori ai limiti consentiti, con un non credibile incasso che il Comune potrebbe non essere in grado di realizzare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia