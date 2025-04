Il Gruppo tematico provinciale Sanità ed i Gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle si sono incontrati ed hanno dibattuto sull’argomento, tanto delicato, quanto sentito, della sanità, delle sue problematiche e manchevolezze sul nostro territorio.

«In questi giorni si discute della messa in esercizio del Provvedimento denominato Rete Stroke, promosso con Decreto ad acta del commissario Vincenzo De Luca e fatto passare sotto colpevole silenzio da coloro che i Sanniti hanno eletto a rappresentarli. Il Movimento 5 stelle chiede un incontro urgente con i delegati della sanità campana e con i politici locali per esaminare i discutibili effetti evidenti già dal primo giorno della messa in esercizio della Rete. Il nostro nosocomio ‘G. Rummo’, secondo il Piano della rete ictus per l’emergenza (rete Stroke) della Regione Campania, è inserito nella rete degli ospedali di I° livello stroke, ovvero quelli meno attrezzati per gli ictus, mentre gli altri ospedali delle città capoluogo campane (più Nocera Inf.) fra gli ospedali con un Unità Stroke di II° livello. La Regione Campania giustifica la nostra posizione livello 1° perché l’ospedale San Pio ha eseguito meno di 500 interventi (al pari del Moscati di Avellino), ma soprattutto non ha attivato la neurologia interventistica, non permettendo di fatto la trombectomia. Pertanto la maggior parte delle sospette urgenze neurologiche prelevate dal territorio sannita saranno trasferite in nosocomi extraprovinciali di Caserta e di Avellino. Un ennesimo provvedimento che continua a confermare la mancata programmazione e la mancata cura del sistema sanitario pubblico sannita in questi ultimi anni di gestione prima di Caldoro e poi di De Luca», fa sapere Sabrina Ricciardi coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelleb (al riguardo ricordiamo che il provvedimento programmazione ‘rete Stroke’0 risale all’agosto 2024 con declassamento del ‘San Pio’ e ridimensionamento complessivo della rete stroke sannita raccordata in parte con quella irpina con il «Moscati» come Hub I livello e in parte con il «Sant’Anna e San Sebastiano» di Caserta.

