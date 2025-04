Il prossimo sabato 19 aprile San Bartolomeo in Galdo sarà su Rai 3 all’interno della trasmissione “Mezzogiorno Italia” di Tgr Campania.

“La Rai di nuovo a San Bartolomeo in Galdo – ha annunciato il Sindaco Carmine Agostinelli proseguendo – il nostro borgo si è trasformato in un meraviglioso set per la puntata di Mezzogiorno Italia, che andrà in onda sabato 19 aprile, alle 13:25 su Rai 3”.

Mezzogiorno Italia è la rubrica del Tgr Campania che si occupa del Sud Italia per scoprire aspetti, problematiche, volti e storie ignorati o poco conosciuti. Un incontro con il sud che è cambiato e che sta cambiando.

“Un’occasione preziosa per raccontare il nostro territorio e condividere il lavoro che stiamo portando avanti affinché a San Bartolomeo vi siano sempre più opportunità di sviluppo.

Il Sindaco ha condiviso una serie di scatti che anticipano quanto andrà in onda la prossima settimana e i luoghi del Comune interessati dal servizio, ringraziando il giornalista Ettore De Lorenzo e la sua troupe per la professionalità.

In merito ai temi trattati Agostinelli annuncia: “Internet, smart city, digitalizzazione e nuove tecnologie: essere tra i primi comuni d’Italia per punti di connessione ad alta velocità continua a renderci un modello di crescita all’avanguardia”.

Dunque, il Comune sarà un esempio di best practice, come spiega Agostinelli: “un punto di riferimento per imprese e cittadini alla ricerca di un territorio al passo coi tempi e che favorisca connessioni… in tutti i sensi”.

Una vetrina per il Comune fortorino, e un’occasione per il Sindaco di rendere note le politiche adottate dall’Amministrazione negli ultimi anni per renderlo un centro smart.