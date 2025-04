Maio (Fimmg): “Con nuovo vaccino antipneumococcico prevenzione su misura”

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) – “Il ruolo che il medico di medicina generale ha come consigliere rispetto alla prevenzione vaccinale è ormai da tempo consolidato. Noi viviamo nei luoghi di vita dei nostri cittadini, conosciamo a fondo le comunità, quindi i bisogni e le eventuali emergenze epidemiologiche, conosciamo i nostri pazienti nell’arco della loro vita e quindi siamo in grado di determinare una prevenzione che sia costruita su misura per le esigenze di quello specifico paziente e in quello specifico momento. Il vaccino Capvaxive* è uno strumento molto importante che previene una serie di patologie anche molto gravi che possono avere conseguenze letali, oltre a determinare un peggioramento delle condizioni di vita superata la malattia”. Così Tommasa Maio, responsabile nazionale Area Vaccini Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), intervendo oggi a Roma alla presentazione del nuovo vaccino pneumococcico coniugato 21-valente di Msd.

“Si tratta di un vaccino molto utile per gli adulti e gli anziani – sottolinea Maio – espressamente costruito, direi quasi ‘sartorialmente’, andando a cercare gli agenti che colpiscono più frequentemente questa tipologia di pazienti e mi preme sottolineare che lo strumento non deve essere vissuto solo come un’opportunità per le persone anziane, che rimangono sicuramente i primi fruitori e i primi ad averne un maggiore beneficio, ma anche per tutti quei soggetti di età magari meno avanzata, anche giovani, ma che sono affetti da patologie croniche e che per causa di queste patologie croniche possono quindi essere anche loro esposti a delle complicanze significative”.