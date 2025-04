Luppi (Msd Italia): “Nuovo vaccino antipneumococcico arma in più per Ssn”

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) – “Oggi è un giorno davvero speciale perché possiamo finalmente parlare di questo nuovo vaccino che sarà uno strumento in più, un’arma in più a disposizione della salute pubblica italiana. Parliamo di una nuova vaccinazione antipneumococcica per la prima volta disegnata specificatamente sulle esigenze dell’adulto, dell’anziano e del grande anziano. Quindi non è una versione aggiornata della vaccinazione pediatrica, ma per la prima volta abbiamo un qualcosa su misura che possa aiutare la prevenzione delle polmoniti nell’anziano, nel grande anziano e nella popolazione adulta”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, intervendo oggi a Roma alla presentazione del nuovo vaccino pneumococcico coniugato 21-valente Capvaxive* di Msd.

“Tutto questo è il frutto della ricerca importante di Msd – ha sottolineato Luppi – che da più di 100 anni investe in vaccini e in farmaci dedicati alle malattie infettive e non solo, ma che dà grande spazio alle malattie infettive. Lo dicono i numeri: nel 2024 Msd ha investito 30,5 miliardi di dollari in Ricerca e Sviluppo attestandosi come la prima azienda biofarmaceutica ad altissima intensità di ricerca”. Questo “farà sì che anche nel nostro Paese possiamo avere uno strumento personalizzato per la prevenzione della polmonite nell’adulto ed è importante che adesso ci siano dei piani di organizzazione relativamente alla vaccinazione perché in tutte le fasi della vita, a partire dal bambino, dall’adolescente fino ad arrivare nell’adulto e nel grande anziano, ci possano essere delle coperture che vadano incontro agli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della sanità”.