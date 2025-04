Nunziante 5,5: Pietrificato sul destro di Capomaggio, può fare tanto di più sul diagonale di Cuppone. Qualche insicurezza di troppo sia in uscita sia in fase d’intervento, sintomo di un momento non tranquillissimo. A referto anche un paio di voli decisivi

Veltri 6: Auteri punta su di lui e le prime sfuriate di Volpe rischiano di mandarlo in tilt. Tiene botta in crescendo, portando a casa il massimo in una gara intensa (74’ Oukhadda 6: La solita energia in fascia per blindare il finale di partita)

