Ecuador: Daniel Noboa rieletto presidente

Quito, 14 apr. (Adnkronos) – Il presidente di centro-destra in carica, Daniel Noboa, è stato rieletto presidente dell’Ecuador dopo aver vinto al ballottaggio. Noboa, che ha definito la sua vittoria “storica”, è in carica dal novembre 2023. Ha caratterizzato la sua presidenza con una dura repressione militare delle bande criminali violente del Paese. La sua sfidante di sinistra, Luisa González, ha affermato di non accettare il risultato e ha denunciato brogli, senza fornire prove.

Secondo i dati del consiglio elettorale nazionale dell’Ecuador, si tratta di una vittoria decisiva per Noboa, che ha ottenuto circa il 56% dei voti, dopo che i sondaggi precedenti alle elezioni avevano indicato un testa a testa. “Una vittoria con più di dieci punti di vantaggio e più di un milione di voti, che non lascia dubbi su chi è il vincitore”, ha dichiarato Noboa dopo l’annuncio del risultato. “Questo risultato è stato raggiunto grazie alla perseveranza, alla lotta e al duro lavoro di ogni membro di questa squadra”, ha aggiunto.