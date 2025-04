Dl bollette: Bonelli, ‘governo senza strategia, sudditi di Trump e lobby gas’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il Governo ha messo la fiducia sul decreto bollette dimostrando, ancora una volta, di non avere una vera strategia energetica. L’unica linea che sembra perseguire è quella della totale sudditanza agli interessi di Donald Trump e degli Stati Uniti, oggi primo produttore mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl). È paradossale, per non dire ridicolo, sentire esponenti della destra affermare che il gas americano garantirà all’Italia la sovranità energetica. È una follia: non stanno costruendo alcuna indipendenza, ma una nuova dipendenza energetica e politica che continuerà a far lievitare le bollette per famiglie e imprese”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Non è un caso che sia Trump che Putin siano nemici dichiarati del Green Deal europeo. Entrambi hanno interesse a mantenere alta la dipendenza dal gas, perché ne sono tra i maggiori produttori. Putin, in particolare, possiede giacimenti con riserve stimate in 45 mila miliardi di metri cubi, sufficienti a coprire il fabbisogno italiano per oltre 700 anni. La loro ostilità verso le politiche climatiche e le fonti rinnovabili nasce da un calcolo economico e geopolitico: le rinnovabili non garantiscono i profitti delle multinazionali del fossile e non consentono di costruire nuovi conflitti fondati sul controllo delle risorse naturali”.

“Sono dei sudditi: 1uesto decreto, infine, non offre alcuna risposta concreta alle famiglie italiane che in questi anni hanno visto le bollette raddoppiare o addirittura triplicare. Il risultato? Una gigantesca redistribuzione della ricchezza dalle famiglie alle grandi società energetiche, che hanno incassato profitti senza precedenti nella storia del nostro Paese”.