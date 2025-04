Coordinatori d’Ambito, Santamaria torna nel mirino: Regione avvia verifiche

“La nomina di Gennaro Santamaria è legittima ed efficace sul piano giuridico ed amministrativo”: così, il sindaco Clemente Mastella tre mesi fa, nell’annunciare che non avrebbe proceduto alla revoca del Coordinatore dell’Ambito sociale territoriale B1, decisione assunta a seguito del parere pro veritate espresso dal professor Pierpaolo Forte, docente di Diritto Amministrativo all’Università degli Studi del Sannio, interpellato dopo che la Regione si era pronunciata asserendo che Santamaria non aveva i requisiti per svolgere l’incarico.

La nomina era stata, invece, contestata sia dall’associazione “Io per Benevento” e sia dai consiglieri di Alternativa per Benevento, nel mentre il consigliere regionale Gino Abbate inoltrò apposita interrogazione che, come accennato, sortì l’esito di confermare tali perplessità.

Ma, ora Palazzo Santa Lucia ha deciso di avviare una verifica, preavvertendo il Comune di aver preso nota della segnalazione pervenuta in relazione alla “posizione del Dirigente Settore Servizi sociali Comune Benevento”.

