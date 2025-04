Ucraina: Crosetto, ‘a Sumy attacco schifoso, questa è l’idea di pace di Putin?’

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Un’altra bomba. Una delle tante. Delle centinaia che cadono incessantemente sull’Ucraina, insieme a droni armati, missili balistici, colpi di mortaio. Da 1144 giorni. Se parliamo dell’invasione del 22 febbraio 2022. (Sono 4070 invece dal 20 febbraio 2014)”. Lo scrive sui social Guido Crosetto.

“Ma alcuni giorni ce ne accorgiamo un po’ di più. Oggi forse qualcuno se ne è accorto perché lo schifoso attacco odierno, a Sumy, è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme: 34 morti, che tornavano dalla Messa. E centinaia di feriti. Colpevoli di essere ucraini, come i 9 bambini al parco giochi -prosegue il ministro della Difesa- E di non essersi piegati alla volontà di Putin e dei russi, come ci ricordano da tre anni alcuni politici, pensatori e giornalisti italiani. Questa è la tregua che ha in mente Putin? Questa è la sua idea di pace? Probabilmente si. Ed è la stessa dei suoi tanti alleati italiani: la pace che si raggiunge con la sconfitta, la morte o la resa incondizionata degli avversari”.