Ucraina: Bonelli, ‘condanniamo attacco russo, inaccettabile Meloni che tace su Gaza’

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Condanniamo con fermezza l’infame attacco russo a Sumy, dove due missili balistici hanno colpito la popolazione civile nel giorno sacro della Domenica delle Palme, provocando la morte di 32 persone. È l’ennesimo crimine di guerra da parte della Russia, che continua a colpire deliberatamente obiettivi civili. Persone che stavano andando in chiesa, famiglie che tornavano a casa: vite innocenti spezzate dalla violenza della guerra. A loro va il nostro dolore e la nostra vicinanza”. Lo dice Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha giustamente condannato questo orrore. Ma perché non usa le stesse parole, la stessa forza, per condannare quanto sta accadendo a Gaza? Anche questa mattina, nella Striscia di Gaza, l’ennesimo ospedale è stato bombardato dall’esercito israeliano, su ordine del criminale Netanyahu. A Gaza sono stati distrutti 36 ospedali, bombardati campi profughi, scuole, ambulanze, mentre operatori sanitari vengono uccisi mentre cercano di salvare vite. Eppure, dalla presidente del Consiglio nessuna parola, nessuna condanna”, prosegue.

“Questa è la doppia morale della Meloni: ferma e indignata di fronte ai crimini russi – come è giusto che sia – ma silenziosa e complice di fronte al genocidio in corso a Gaza. La doppia morale della premier Meloni di fronte a azioni criminali è inaccettabile!”, dice ancora Bonelli.

“L’Italia e l’Unione Europea assumano una posizione netta di condanna: servono sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu, va sospesa ogni cooperazione economica e militare con Israele e va riconosciuto lo Stato di Palestina. Le stesse sanzioni che sono state adottate contro la Russia del criminale Putin. Ogni vita umana ha lo stesso valore, a Sumy come a Gaza”, conclude Bonelli.