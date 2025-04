Ucraina: Baldino (M5s), ‘governo si indigna per Sumy ma fornisce bombe a Netanyahu’

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Nelle ultime 24 ore a Sumy, in Ucraina, 31 morti. Due erano bambini. Nelle ultime 24 ore a Gaza, almeno 58 morti. Anche qui, tra le vittime, donne e bambini. Civili. Corpi straziati sotto le macerie”. Lo scrive su Facebook la deputata M5S Vittoria Baldino.

“Ogni giorno a Gaza civili e bambini innocenti vengono uccisi senza pietà, ma non leggo tutta questa schiera di comunicati stampa di condanna e indignazione. E sapete perché? Perché i morti di Gaza non sono funzionali alla narrazione dei buoni e dei cattivi, degli aggressori e gli aggrediti, della guerra per la pace, delle armi per la nostra sicurezza -continua tra l’altro Baldino- . Eppure, se le bombe russe sono russe, tra le bombe israeliane ci sono anche quelle prodotte in Italia che, nonostante il chirurgico sterminio di palestinesi in atto, continuiamo a fornire al criminale di Netanyahu. Quello che il nostro governo continua a proteggere mentre twitta indignazione per i morti di Sumy”.

“Una cecità morale inaccettabile, che ci rende complici. Perché non si può piangere un bambino sotto le bombe a Sumy e restare in silenzio davanti ai bambini sepolti sotto le macerie a Gaza. Non si può parlare di diritti umani a giorni alterni, a seconda della bandiera che sventola sopra l’orrore. L’umanità non si misura in base alla convenienza politica. O vale per tutti, o non vale per nessuno. E oggi, più che mai, il silenzio non è neutralità. È scelta. È schierarsi. È partecipare. Ed è vergognosamente, scandalosamente, complicità”, scrive ancora Baldino.