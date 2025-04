Si erano spacciati per poliziotti convincendo due anziani a consegnare loro denaro e preziosi in possesso delle vittime, con la motivazione di aiutare un congiunto in difficoltà, ingannandoli e convincendoli appunto a consegnare soldi e preziosi, per un controvalore di 40mila euro, ma non hanno avuto successo nella loro azione criminale, essendo stati fermati poco dopo a bordo di un’auto sull’autostrada adriatica la A14 presso il Casello Città Sant’Angelo dai poliziotti veri, agenti della Polizia Stradale di Pescara. Protagonisti di questa brutta storia due giovani sanniti, un 18enne e un 30enne residenti a Benevento.

