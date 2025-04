Continua l’emergenza furti nel Sannio. Raid durante la notte nel plesso scolastico delle scuole primarie di Castelvenere dove sconosciuti, una volta entrati, sono riusciti a rubare 18 computer nelle aule per gli studenti. A far scattare l’allarme è stato il personale dell’istituto. Altre incursioni anche in città. Nel mirino dei malviventi un esercizio commerciale: asportato il registratore di cassa per un bottino stimato in 1.500 euro. Ma i ladri non hanno risparmiato nemmeno le automobili: rubati auto e cerchioni da un veicolo parcheggiato in strada.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia