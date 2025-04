Derby Lazio-Roma, scontri tra tifosi e polizia: 13 agenti feriti

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Tensioni, con lancio di oggetti, cariche e uso di idranti a poche ore dal derby all’Olimpico fra Lazio e Roma. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500 tifosi romanisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell’ordine. Il gruppo ha lanciato bottiglie e oggetti contro gli agenti che sono comunque riusciti ad arginare l’azione e a rimandare indietro i tifosi.

Negli stessi momenti, un gruppo di alcune centinaia di ‘supporters’ della Lazio ha raggiunto Ponte Milvio e attaccato i poliziotti, che hanno risposto anche con l’utilizzo di idranti.

Mazze e tubi di ferro sono stati sequestrati questa mattina dalla polizia nel corso della bonifica nella zona dell’Olimpico in vista del derby. Il materiale è stato trovato nei pressi del Ponte della Musica, nelle vicinanze dello stadio.

“Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le Forze dell’ordine: a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni,, a Roma con ultras scatenati in violenze di ogni tipo. A fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili, le Forze di polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità, garantendo la sicurezza della collettività in condizioni molto difficili. A loro va la gratitudine e il pieno sostegno del Governo. Per questo, oltre al Decreto legge sicurezza appena varato, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l’incolumità degli uomini e delle donne in divisa”. Lo scrive il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su X.

Secondo i dati del Viminale sono più che raddoppiati in un anno i feriti fra le forze di Polizia durante le manifestazioni in Italia. Nel 2024 si sono registrati 273 feriti rispetto ai 120 dell’anno precedente, con un +127,5%. Ad aumentare è anche il numero delle manifestazioni, 12.302 nel 2024, con un +9,7% rispetto a quelle organizzate l’anno precedente (11.219). Fra queste, lo scorso anno, 4.187 sono state le manifestazioni a carattere sindacale-occupazionale (+38,8%), 1.874 quelle a sostegno della pace (+39,3%) e 322 quelle con criticità.