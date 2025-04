Da domani lunedì 14 aprile, operativi sei presidi sanitari per l’erogazione di prestazioni dedicate ai pazienti fragili, appartenenti a fasce deboli o marginali sul piano economico e sociale. Saranno erogate prestazioni strumentali delle branche di: Medicina Generale, Geriatria, Endocrinologia, Pneumologia e Cardiologia. A Sassinoro in largo Ossing; a Morcone in area Fiera; a San Marco dei Cavoti, in piazza Risorgimento; a San Giorgio la Molara presso il Palazzo Muscetta; a Baselice, in via Santa Maria; a San Bartolomeo in Galdo, in via Roma.

