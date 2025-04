Ci sono in gioco interessi diversi, ma non per questo l’esito di Audace Cerignola-Benevento è da considerarsi scontato. Chi pensa che quella odierna possa essere la storia di una sconfitta annunciata, si sbaglia, almeno a giudicare dalle dichiarazioni della vigilia di Gaetano Auteri che ha assicurato che i suoi andranno al ‘Monterisi’ per giocarsela al meglio delle proprie possibilità, con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo. Perché se da un lato gli ofantini cercano punti per continuare a contendere fino alla fine la promozione diretta all’Avellino, i sanniti da parte loro, pur avendo in tasca la certezza di finire almeno tra le prime dieci e la ruota anteriore già proiettata sotto lo striscione del traguardo play off, hanno la necessità di aggiungere qualche altra tacca per continuare a inseguire il miglior piazzamento possibile nella griglia degli spareggi finali.

