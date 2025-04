Paura per un 82enne alla guida di una Ford Focus sw: la vettura finita fuori traiettoria ed è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Paolella, nel tratto dell’arteria contiguo a via Meomartini e viale Moro, quello più prossimo alla viabilità esterna cittadina.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia