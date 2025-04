Un importante investimento quello che sarà messo in campo dalla Provincia di Benevento al fine di procedere alla riqualificazione di strade di competenza. A darne annuncio è stato il numero uno della Rocca.

Ben cinque i cantieri che, già concluse le relative gare d’appalto, saranno aperti per un investimento complessivo di 5,3 milioni afferenti a risorse finanziarie reperite da stanziamenti del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Campania e del Bilancio della stessa Provincia. Nel dettaglio si procederà al risanamento di un movimento franoso in territorio del Comune di San Lorenzello sulla Strada provinciale numero 78 (500.000), alla messa in sicurezza del tratto di strada che costeggia il torrente “Titerno” in prossimità dell’incrocio con altre due Strade provinciali, n. 34 e la n. 69.

Il programma degli interventi prevede altresì il ripristino degli argini del torrente e la sistemazione della carreggiata della Provinciale 34 grazie ad una palificata, nonché con la paratia di contenimento di 40 metri. Altra azione, proseguendo, è quella in programma nel Comune di Castelvenere dove, in zona San Tommaso, si darà vita alla costruzione di una rotatoria all’intersezione tra le strade provinciali 79 e 82 (importo complessivo 285.000 euro) per garantire migliori condizioni di sicurezza nella percorrenza per gli utenti dei Comuni della Valle telesina e del Titerno.

Opere in agenda anche a Pesco Sannita dove si darà vita alla messa in sicurezza del tratto della Strada provinciale ex SS 212 (350.000 euro di lavori) mediante la realizzazione di una paratia di pali. E ancora la manutenzione straordinaria del viadotto ‘Ligustino’ sulla Strada provinciale 100 per l’importo di 800.000 euro consistente nel risanamento delle pile del viadotto a valle della diga di Campolattaro sul fiume Tammaro.

In ultimo la sistemazione del ponte sul fiume Volturno nel Comune di Amorosi, sulla Strada provinciale 87 per l’importo complessivo di 3,4 milioni. Il ponte in questione, lungo 270 metri, è parte essenziale su un percorso di notevole importanza, poiché oltre ad attraversare aree con notevole densità demografica, consente il collegamento tra la Provincia di Caserta all’altezza del ponte sul fiume Volturno e la 372 Benevento-Telese-Caianello.

Il presidente Lombardi ha sottolineato come questi interventi si inseriscono “nel complesso programma di lavori sulle Strade provinciali che viene completandosi sotto la sua Amministrazione”.

Nell’esprimere la propria soddisfazione di tanto, il presidente ha annunciato che questo ennesimo pacchetto di lavori “non esaurisce l’impegno su tutto il territorio”. Lombardi ha infatti già oggi annunciato che entro il corrente mese di aprile altri lavori pubblici saranno consegnati sulle strade dei comparti Valle Caudina, Hinterland, Valle Telesina, Tammaro e Fortore.